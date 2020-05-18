2020-05-18T12:28:58+03:00
Происшествия

В Кузнецке росгвардейцы задержали нетрезвого водителя

Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам ГИБДД
Анна ЧЕРНАЯ
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Во время патрулирования улиц в Кузнецке, экипаж Росгвардии заметил петляющий по дороге и то и дело выезжающий на встречную полосу автомобиль и принял решение остановить его.

Во время разговора с водителем правоохранители обратили внимание на его невнятную речь и исходящий от него запах алкоголя. Предъявить права 29-летний гражданин также не смог: документов при нем не было.

Как позже выяснилось, ранее задержанный был лишен прав за аналогичное правонарушение. Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам ГИБДД ОМВД России по г. Кузнецку. Результаты освидетельствования подтвердили состояние опьянения у задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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