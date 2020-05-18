Жителям Пензенской области бесплатно раздадут 30 тысяч масок
На данный момент производство средств защиты налажено на базе нескольких пензенских предприятий. С марта было изготовлено почти полтора миллиона масок. Иван Белозерцев поручил не сбавлять темпы производства:
- Все больше людей понимают необходимость ношения повязок и на работе, и в общественных местах, поэтому спрос на них будет, - отметил Иван Белозерцев и распорядился организовать раздачу масок и памяток жителям в муниципальных образованиях Пензенской области.
15 мая акция уже стартовала в областном центре. Всего за три дня жителям раздали почти три с половиной тысячи средств защиты.
- У нас есть договоренность на распространение более 30 тысяч масок, и они должны поступить в каждый район, - дал поручение губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU