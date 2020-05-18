Жителям Пензенской области бесплатно раздадут 30 тысяч масок

18 Май 2020 2020-05-18T11:58:38+03:00

Соответствующее распоряжение сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве отдал губернатор Иван Белозерцев

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На данный момент производство средств защиты налажено на базе нескольких пензенских предприятий. С марта было изготовлено почти полтора миллиона масок. Иван Белозерцев поручил не сбавлять темпы производства:

- Все больше людей понимают необходимость ношения повязок и на работе, и в общественных местах, поэтому спрос на них будет, - отметил Иван Белозерцев и распорядился организовать раздачу масок и памяток жителям в муниципальных образованиях Пензенской области.

15 мая акция уже стартовала в областном центре. Всего за три дня жителям раздали почти три с половиной тысячи средств защиты.

- У нас есть договоренность на распространение более 30 тысяч масок, и они должны поступить в каждый район, - дал поручение губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU