ВТБ улучшает условия обмена валюты

18 Май 2020 2020-05-18T11:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ запускает онлайн-обмен валюты в долларах США и евро по льготному курсу - чем больше сумма, тем выгоднее курс. Услуга стала доступна для всех пользователей ВТБ-Онлайн, ранее она предлагалась только клиентам сегментов «Привилегия» и «Прайм».

Банковский курс будет снижаться при обмене суммы от 1000 евро или долларов США. При этом чем больше сумма, тем меньше разница банковского курса обмена валюты с биржевым. Например, если текущий в банке курс доллара США равен 75,15, то при обмене от 1000 до 10 000 $ курс составит 75,00. При обмене от 10 000 до 50 000 $ - уже 74,85, от 50 000 до 100 000 $ - 74,75, от 100 000 $ и выше - 74,65. Разница между курсом банка и биржи не фиксированная и может меняться.

«Обмен валюты в ВТБ-Онлайн становится выгоднее для всех клиентов - мы запускаем сервис безналичного обмена долларов США и евро по более привлекательным курсам. Уже более 75 тысяч наших клиентов пользуются этой услугой в дистанционных каналах, совершая 200 тысяч транзакций в месяц. Мы продолжим расширение этого функционала, распространяя льготный курс и на другие валюты», — отметил Алексей Хранилов, начальник управления переводов ВТБ.

Услугой обмена валюты можно воспользоваться в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ-Онлайн в разделе «Переводы» через операцию «Между своими счетами».

ИСТОЧНИК KP.RU