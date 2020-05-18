Специалисты называют наиболее распространенные симптомы COVID-19

18 Май 2020 2020-05-18T08:47:06+03:00

У коронавирусной инфекции нет специфических симптомов, поэтому ее трудно отличить от гриппа и привычного ОРВИ

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Несвоевременное обращение за медицинской помощью приводит к развитию серьезных осложнений, трудно поддающихся лечению, вплоть до летального исхода.

Зачастую в стационары пациенты поступают с запущенными формами заболевания.

Распространенными симптомами COVID-19 являются высокая температура, сухой кашель, слабость, недомогание. Могут быть головные боли, боли в теле, заложенность носа, насморк, боль в горле. Чаще всего эти симптомы развиваются постепенно, а к 5-6 дню может усилиться кашель, появиться боль в грудной клетке при дыхании, одышка.

Такие симптомы могут быть признаками развития пневмонии и дыхательной недостаточности, которые развиваются при атаке нижних дыхательных путей коронавирусом. Именно эти состояния и служат причиной смерти у пациентов.

При малейшем появлении респираторных симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

При наличии показаний, угрожающих жизни и здоровью, пациент будет госпитализирован. В других ситуациях больной будет оставлен дома под динамическим наблюдением.

Вызов врача на дом по телефонам:

для взрослого населения - 999-130 или 8-937-431-54-40;

для детского населения - 990-130 или 8-937-412-60-29.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, выделен специальный электронный адрес:covid@mzs.penza.net.

В обращении, направляемом на электронный адрес, можно задать вопрос, связанный с оказанием медицинской помощи на дому, со сложностями, связанными при вызове врача на дом, при вызове бригады скорой медицинской помощи, оказанием медицинской помощи пациентам кардиологического профиля, больным эндокринологического профиля, больным сахарным диабетом и другие.

Для обратной связи необходимо указать ф.и.о., адрес и контактный сотовой телефон. Срок рассмотрения обращения и работы по нему составит одни сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU