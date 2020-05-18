2020-05-18T08:07:34+03:00
Происшествия

Удостоверение водителя вручили психически нездоровому человеку

Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений законодательства о безопасности дорожного движения
Виктор ВИКТОРОВ
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Прокуратурой Большеберезниковского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Были сверены два списка: водителей, имеющих удостоверения, и лиц, имеющих медицинские противопоказания на управление транспортными средствами.

В результате установлено: гражданин, состоящий с 1980 года на учете в медицинском учреждении с диагнозом «Олигофрения», (что является препятствием к управлению транспортными средствами) в 2018 году получил водительское удостоверение.

С помощью неустановленного лица, им осуществлена подделка медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования. По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В суд предъявлено исковое заявление о прекращении действия права управления транспортными средствами данного гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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