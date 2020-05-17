Мошеннический бизнес у последней черты

17 Май 2020 2020-05-17T16:16:13+03:00

Представитель одного из медцентров Пензенской области лишилась 60 тысяч рублей при покупке медицинских масок через интернет

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В полицию Сердобского района обратилась с заявлением о мошенничестве работник медицинского центра из Сердобска. Она сообщила, что на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже медицинских масок и позвонила по контактному телефону. С неизвестным заявительница договорилась о приобретении 3 тысяч масок за 60 тысяч рублей.

Мужчина представился главным менеджером организации и устно заверил, что поставщик имеет серьезную репутацию, маски будут доставлены в кратчайшие сроки. На следующий день гражданка перевела условленную сумму на расчётный счёт, но товар до сих пор не получила.

Сотрудница медицинского центра сообщила, что перед совершением сделки не проверила отзывы о работе организации. Когда она попыталась связаться по телефону с поставщиком, телефон незнакомца не отвечал, а сайт организации не работал.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU