Мошеннический бизнес у последней черты
В полицию Сердобского района обратилась с заявлением о мошенничестве работник медицинского центра из Сердобска. Она сообщила, что на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже медицинских масок и позвонила по контактному телефону. С неизвестным заявительница договорилась о приобретении 3 тысяч масок за 60 тысяч рублей.
Мужчина представился главным менеджером организации и устно заверил, что поставщик имеет серьезную репутацию, маски будут доставлены в кратчайшие сроки. На следующий день гражданка перевела условленную сумму на расчётный счёт, но товар до сих пор не получила.
Сотрудница медицинского центра сообщила, что перед совершением сделки не проверила отзывы о работе организации. Когда она попыталась связаться по телефону с поставщиком, телефон незнакомца не отвечал, а сайт организации не работал.
По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU