2020-05-17T14:59:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом

Действие запрета на работу рынков продлевается до 24 мая
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

По информации портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания. Общее число заболевших в республике составляет 1376 человек. Полностью выздоровели 412 человек, девять скончались.

Также вчера в регионе были внесены поправки в Указ Главы РМ, согласно которым деятельность рынков приостанавливается до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пензе улице Калинина перевернулся автомобиль
С начала года ВИЧ заразились 145 жителей Пензенской области
Угнал «Рено Логан» односельчанина и поставил около своего дома
Любит ли коронавирус русскую парную с веником?
Планируется работа в круглосуточном режиме
В целях обеспечения беспристрастности и объективности
Оздоравливался, не выезжая в санаторий
В Мордовии выявлено 25 новых случая заболевания коронавирусом
Пензенец привлечен к ответственности за прогулку на Привокзальной площади
Житель Земетчинского района украл 300-килограммовую металлическую раму из чужого погреба
В Мордовии ожидаются заморозки
Дорога свяжет Нефтяник с Зарей
Таксисты в Пензе вымогали деньги у проституток
Совершил опрокидывание автомобиля на крышу
Новый руководитель ФСБ РФ по Республике Мордовия
В Пензе началась подготовка зон отдыха у воды
В Мордовии больных коронавирусом лечат в 15 учреждениях здравоохранения
В центре Саранска до конца месяца ограничат движение транспорта
Учебный год в школах Пензенской области завершится 30 мая
От любви до ненависти - несколько ударов топором по голове
Строительство школы в Эко-квартале ведется по графику