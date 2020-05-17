В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T14:59:28+03:00

Действие запрета на работу рынков продлевается до 24 мая

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По информации портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания. Общее число заболевших в республике составляет 1376 человек. Полностью выздоровели 412 человек, девять скончались.

Также вчера в регионе были внесены поправки в Указ Главы РМ, согласно которым деятельность рынков приостанавливается до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU