В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом
Действие запрета на работу рынков продлевается до 24 мая
Фото: Олег ЗОЛОТО
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По информации портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания. Общее число заболевших в республике составляет 1376 человек. Полностью выздоровели 412 человек, девять скончались.
Также вчера в регионе были внесены поправки в Указ Главы РМ, согласно которым деятельность рынков приостанавливается до 24 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU