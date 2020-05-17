С начала года ВИЧ заразились 145 жителей Пензенской области

17 Май 2020 2020-05-17T13:34:57+03:00

Большая часть всех заболевших в регионе – лица от 31 года до 50 лет

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Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире принято вспоминать людей, которые скончались от СПИДа.

Пензенский минздрав сообщает: на 1 мая этого года в области проживают 4072 ВИЧ-инфицированных жителя. Среди них – 27 детей до 14 лет и 10 подростков. С начала года было выявлено 145 новых случаев. По сравнению с результатами прошлых годов, роста выявления новых случаев не происходит. Более 82% заражений произошли половым путем, почти 78% заболевших – люди от 31 года до 50 лет.

В прошлом году умерли 167 ВИЧ-инфицированных жителей региона. В память о людях, которых унесла эпидемия ВИЧ, в Центре профилактики и борьбы со СПИД каждый год оформляется «Лист памяти», куда родные, друзья и сотрудники учреждения наносят цветные стикеры с именами ушедших. Не станет исключением и 2020 год.

В условиях пандемии COVID-19 Центр профилактики и борьбы со СПИД работает в обычном режиме с применением всех необходимых профилактических мер для предотвращения заражения COVID-19. Ведется прием пациентов. Для лиц, которые находятся в самоизоляции, проводится доставка жизненно необходимых медикаментов (АРВТ).

Все желающие узнать свой ВИЧ-статус могут посетить учреждение и пройти обследование абсолютно бесплатно и конфиденциально (при желании - анонимно).

Центр профилактики и борьбы со СПИД находится по адресу пр. Победы, 122. Телефон для справок (8412) 54-81-65. Режим работы: понедельник-пятница с 8 до 18 часов, суббота-воскресенье - выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU