2020-05-17T13:34:57+03:00
Здоровье

С начала года ВИЧ заразились 145 жителей Пензенской области

Большая часть всех заболевших в регионе – лица от 31 года до 50 лет
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире принято вспоминать людей, которые скончались от СПИДа.

Пензенский минздрав сообщает: на 1 мая этого года в области проживают 4072 ВИЧ-инфицированных жителя. Среди них – 27 детей до 14 лет и 10 подростков. С начала года было выявлено 145 новых случаев. По сравнению с результатами прошлых годов, роста выявления новых случаев не происходит. Более 82% заражений произошли половым путем, почти 78% заболевших – люди от 31 года до 50 лет.

В прошлом году умерли 167 ВИЧ-инфицированных жителей региона. В память о людях, которых унесла эпидемия ВИЧ, в Центре профилактики и борьбы со СПИД каждый год оформляется «Лист памяти», куда родные, друзья и сотрудники учреждения наносят цветные стикеры с именами ушедших. Не станет исключением и 2020 год.

В условиях пандемии COVID-19 Центр профилактики и борьбы со СПИД работает в обычном режиме с применением всех необходимых профилактических мер для предотвращения заражения COVID-19. Ведется прием пациентов. Для лиц, которые находятся в самоизоляции, проводится доставка жизненно необходимых медикаментов (АРВТ).

Все желающие узнать свой ВИЧ-статус могут посетить учреждение и пройти обследование абсолютно бесплатно и конфиденциально (при желании - анонимно).

Центр профилактики и борьбы со СПИД находится по адресу пр. Победы, 122. Телефон для справок (8412) 54-81-65. Режим работы: понедельник-пятница с 8 до 18 часов, суббота-воскресенье - выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пензе улице Калинина перевернулся автомобиль
С начала года ВИЧ заразились 145 жителей Пензенской области
Угнал «Рено Логан» односельчанина и поставил около своего дома
Любит ли коронавирус русскую парную с веником?
Планируется работа в круглосуточном режиме
В целях обеспечения беспристрастности и объективности
Оздоравливался, не выезжая в санаторий
В Мордовии выявлено 25 новых случая заболевания коронавирусом
Пензенец привлечен к ответственности за прогулку на Привокзальной площади
Житель Земетчинского района украл 300-килограммовую металлическую раму из чужого погреба
В Мордовии ожидаются заморозки
Дорога свяжет Нефтяник с Зарей
Таксисты в Пензе вымогали деньги у проституток
Совершил опрокидывание автомобиля на крышу
Новый руководитель ФСБ РФ по Республике Мордовия
В Пензе началась подготовка зон отдыха у воды
В Мордовии больных коронавирусом лечат в 15 учреждениях здравоохранения
В центре Саранска до конца месяца ограничат движение транспорта
Учебный год в школах Пензенской области завершится 30 мая
От любви до ненависти - несколько ударов топором по голове
Строительство школы в Эко-квартале ведется по графику