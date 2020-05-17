2020-05-17T13:15:33+03:00
Происшествия

Угнал «Рено Логан» односельчанина и поставил около своего дома

В Пензенской области полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля
Виктор ВИКТОРОВ
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В полицию Иссинского района обратился с заявлением о преступлении 47-летний гражданин. Он сообщил, что в селе Соловцово приехал в сельский магазин, чтобы купить продукты питания. Так как планировал долго в нем не задерживаться, автомобиль оставил без присмотра, ключи - в замке зажигания. Выйдя из магазина через несколько минут владелец обнаружил, что авто угнали.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой по горячим следам установили причастность к совершению преступления 54-летнего односельчанина заявителя, привлекавшегося к уголовной ответственности, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области. Иномарку обнаружили возле его дома. Полицейские также установили, что злоумышленник на угнанной автомашине совершил наезд на газовую стойку. Автомашина получила механические повреждения.

По словам угонщика, он находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за этого принял машину за свою. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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