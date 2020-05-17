2020-05-17T11:51:40+03:00
Туризм

Любит ли коронавирус русскую парную с веником?

Испанские ученые о предпочтениях Covid-19 в период летних отпусков
Виктор ВИКТОРОВ
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Девушка спит на пляжеДевушка спит на пляжеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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А, в самом деле, нравится ли коронавирусу горячий пляжный песок? Где комфортнее себя чувствует, в пресноводных реках или соленой морской воде? Любит ли финскую сауну или попариться в русской бане с веничком?

Накануне отпускного сезона многих волнует можно ли заразиться коронавирусом во время отдыха на пляже, в бассейне и в бане. Этими же вопросами озаботились испанские ученые из Министерства науки и инноваций.

Суть исследования - предпочтения Covid-19 в период отпусков.

При всем оптимизме выводов ученых они замечают: главный возможный путь передачи вируса – от человека к человеку, воздушно-капельным путем - остается неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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