Планируется работа в круглосуточном режиме

17 Май 2020 2020-05-17T10:27:46+03:00

В Пензе продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья

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В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы» строительство домой идет в квартале улиц Беляева – Литейная – Ударная – Воровского.

Контракт на возведение двух домов на 252 квартиры по итогам конкурсных процедур подписан с ООО «Строй-Партнер». В настоящее время на первом объекте ведется устройство плит перекрытия нулевого цикла, армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа. Со следующей недели подрядчик планирует организовать работу на объекте в круглосуточном режиме.

На втором строении возведены блок-секции в шесть и семь этажей, завершается строительство девятого этажа еще одной секции. Ведется кирпичная кладка вентиляционных каналов, перегородок, стен. Срок завершения работ в соответствии с контрактом - до конца октября 2020 года.

По информации пресс-службы Администрации Пензы, возведение двух домов идет по одному из этапов (2019-2020гг.) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы». В рамках этого этапа планируется переселить 433 человека, проживающих в 225 жилых помещениях площадью 5 205,45 кв. м.

Всего по итогам выполнения муниципальной программы в Пензе планируется расселить свыше 3 400 человек, проживающих в более чем 1 680 помещениях (86 МКД).

ИСТОЧНИК KP.RU