Планируется работа в круглосуточном режиме
В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы» строительство домой идет в квартале улиц Беляева – Литейная – Ударная – Воровского.
Контракт на возведение двух домов на 252 квартиры по итогам конкурсных процедур подписан с ООО «Строй-Партнер». В настоящее время на первом объекте ведется устройство плит перекрытия нулевого цикла, армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа. Со следующей недели подрядчик планирует организовать работу на объекте в круглосуточном режиме.
На втором строении возведены блок-секции в шесть и семь этажей, завершается строительство девятого этажа еще одной секции. Ведется кирпичная кладка вентиляционных каналов, перегородок, стен. Срок завершения работ в соответствии с контрактом - до конца октября 2020 года.
По информации пресс-службы Администрации Пензы, возведение двух домов идет по одному из этапов (2019-2020гг.) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы». В рамках этого этапа планируется переселить 433 человека, проживающих в 225 жилых помещениях площадью 5 205,45 кв. м.
Всего по итогам выполнения муниципальной программы в Пензе планируется расселить свыше 3 400 человек, проживающих в более чем 1 680 помещениях (86 МКД).
ИСТОЧНИК KP.RU