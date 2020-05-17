В целях обеспечения беспристрастности и объективности

17 Май 2020 2020-05-17T08:37:33+03:00

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Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.03.2020 по кассационному представлению прокуратуры Пензенской области был отменен приговор Ленинского районного суда г. Пензы от 28.06.2019 по уголовному делу в отношении Валерия Савина, Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы.

Председатель Пензенского областного суда обратился с ходатайством в Первый кассационный суд общей юрисдикции об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела в целях обеспечения при принятии решения по нему соответствия правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека о критериях беспристрастности и объективности.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, с учетом заключения участвующего в деле прокурора, Первым кассационным судом общей юрисдикции 14.05.2020 принято решение об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и направлении его для рассмотрения по существу в Рузаевский районный суд Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU