2020-05-17T07:56:03+03:00
Происшествия

Оздоравливался, не выезжая в санаторий

Глава Дубенского муниципального района Мордовии подозревается в мошенничестве, возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
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Руководителем Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении Главы Дубенского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с декабря 2017 по февраль 2020 года Глава Дубенского муниципального района, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 193 тысячи рублей.

Бюджетные денежные средства ему выделялись на компенсацию (оплату) стоимости путевок на санитарно-курортное лечение и оздоровление. Фактически подозреваемый в санатории не выезжал и права на компенсацию якобы понесенных расходов не имел, а полученные денежные средства израсходовал на личные нужды, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении УЭБиПК МВД по республике проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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