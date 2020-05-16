В Мордовии выявлено 25 новых случая заболевания коронавирусом

16 Май 2020 2020-05-16T17:22:52+03:00

В правительстве республики рассмотрели план поэтапного выхода из режима ограничений

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По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф за последние сутки в Мордовии было подтверждено 25 новых случаев заболевания, общее число заразившихся в республике за весь период составляет 1348 человек. Полностью выздоровели 357 человек, девять скончались.

Вчера глава региона Владимир Волков провел совещание, во время которого был рассмотрен план поэтапного выхода из режима ограничений.

- В этом вопросе мы должны строго ориентироваться на рекомендации и критерии, определенные Роспотребнадзором, - подчеркнул Владимир Волков.

Также речь шла о создании всех необходимых условий для лечения больных в стационарах и амбулаторно, а также о дополнительных выплатах медработникам.

- Нужно, чтобы средства медикам поступали своевременно, без задержек, - отметил Глава Мордовии.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы социально-экономического развития республики, связанные с восстановлением полноценного режима работы всех основных отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU