2020-05-16T16:12:24+03:00
Общество

Пензенец привлечен к ответственности за прогулку на Привокзальной площади

Гражданин нарушил правила поведения во время режима повышенной готовности и теперь должен будет заплатить штраф
Анна ЧЕРНАЯ
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За соблюдением гражданами режима самоизоляции бдительно следят сотрудники полиции.За соблюдением гражданами режима самоизоляции бдительно следят сотрудники полиции.Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области
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Житель Пензенской области привлечен к административной ответственности. Соответствующее решение было принято вчера Железнодорожным районным судом.

17 апреля этого года гражданин, несмотря на введенный в регионе режим повышенной готовности, подразумевающий соблюдение самоизоляции, был замечен во время прогулки по Привокзальной площади города. Исследовав материалы дела, судья признал пензенца виновным, приняв во внимание то, что свою вину он признал. Нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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