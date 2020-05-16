Пензенец привлечен к ответственности за прогулку на Привокзальной площади

16 Май 2020 2020-05-16T16:12:24+03:00

Гражданин нарушил правила поведения во время режима повышенной готовности и теперь должен будет заплатить штраф

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Житель Пензенской области привлечен к административной ответственности. Соответствующее решение было принято вчера Железнодорожным районным судом.

17 апреля этого года гражданин, несмотря на введенный в регионе режим повышенной готовности, подразумевающий соблюдение самоизоляции, был замечен во время прогулки по Привокзальной площади города. Исследовав материалы дела, судья признал пензенца виновным, приняв во внимание то, что свою вину он признал. Нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU