Житель Земетчинского района украл 300-килограммовую металлическую раму из чужого погреба
Он признался в содеянном
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59-летняя жительница села Матчерка обратилась в полицию с заявлением. Гражданка рассказала, что кто-то украл из ее погреба металлическую раму весом около 300 килограммов.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к краже 61-летнего односельчанина женщины. Он признался в , украденная рама была изъята.
По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU