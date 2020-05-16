2020-05-16T14:49:03+03:00
Происшествия

Житель Земетчинского района украл 300-килограммовую металлическую раму из чужого погреба

Он признался в содеянном
Анна ЧЕРНАЯ
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59-летняя жительница села Матчерка обратилась в полицию с заявлением. Гражданка рассказала, что кто-то украл из ее погреба металлическую раму весом около 300 килограммов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к краже 61-летнего односельчанина женщины. Он признался в , украденная рама была изъята.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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