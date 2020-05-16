2020-05-16T10:30:15+03:00
Недвижимость

Дорога свяжет Нефтяник с Зарей

В Пензенской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В настоящее время специалистами ООО «Ситистрой» ведется устройство песчаного основания дороги между поселками Заря и Нефтяник. Следующим этапом станет подготовка щебеночного основания. Строительство дороги идет в соответствии с графиком.

Помимо нового дорожного полотна здесь будет оборудовано наружное освещение, обустроены тротуары, нанесена дорожная разметка.

Сдать этот участок дороги в соответствии с контрактом планируется в срок до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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