Дорога свяжет Нефтяник с Зарей

16 Май 2020 2020-05-16T10:30:15+03:00

В Пензенской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В настоящее время специалистами ООО «Ситистрой» ведется устройство песчаного основания дороги между поселками Заря и Нефтяник. Следующим этапом станет подготовка щебеночного основания. Строительство дороги идет в соответствии с графиком.

Помимо нового дорожного полотна здесь будет оборудовано наружное освещение, обустроены тротуары, нанесена дорожная разметка.

Сдать этот участок дороги в соответствии с контрактом планируется в срок до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU