Таксисты в Пензе вымогали деньги у проституток

16 Май 2020 2020-05-16T10:10:51+03:00

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Работавший таксистом 41-летний пензенец в ноябре 2018 года в кафе на ул. Ставского г. Пензы предложил своим коллегам организовать получение дополнительного заработка. Идея заключалась в получении контроля над доходами девушек, предоставляющих услуги интимного характера, путем навязывания им своей «криминальной крыши», фактически не намереваясь оказывать им какое-либо содействие в решении конфликтных ситуаций.

В период с ноября 2018 по август 2019 злоумышленники нашли по объявлениям в сети «Интернет» 6 девушек и под видом клиентов договорились с каждой из них о встрече для получения услуг интимного характера.

Приходя в квартиру к таким девушкам они под угрозой применения насилия требовали еженедельной передачи денежных средств в размере от 2 до 3 тысяч рублей из полученного дохода от оказания интимных услуг.

Воспринимавшие угрозы реально девушки соглашались на подобные условия.

В дальнейшем соучастники регулярно приходили к потерпевшим за денежными средствами, пока преступная группа не была раскрыта, а ее члены задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

Заместитель прокурора Железнодорожного района Пензы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей г. Пензы в возрасте от 30 до 44-х лет. Они обвиняются в вымогательствах, совершенных группой лиц по предварительному сговору и пособничестве в совершении вымогательств, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU