16 Май 2020 2020-05-16T09:51:30+03:00

14 мая в Мордовии было зарегистрировано три ДТП, в которых шесть человек получили травмы

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В 12:20 на 272 км автодороги «Н.Новгород – Саратов» 35-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «УАЗ-31512» под управлением 31-летнего мужчины, который совершал поворот налево.

В «УАЗ-31512» на момент ДТП на заднем пассажирском сиденье справа и в середине находились 7-ми и 9-летний пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности (ремень безопасности не предусмотрен конструкцией транспортного средства). Оба несовершеннолетних доставлены в ГБУЗ РМ ДРКБ, где после осмотра им было рекомендовано амбулаторное наблюдение. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

В 22:35 на ул. Цветочная в п. Комсомольский 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада 21140», не рассчитал безопасную скорость движения, и совершил опрокидывание автомобиля на крышу. 36-летний пассажир доставлен в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ». В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU