Новый руководитель ФСБ РФ по Республике Мордовия

16 Май 2020 2020-05-16T09:16:26+03:00

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Состоялась рабочая встреча Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с новым начальником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Мордовия Дмитрием Лукьяновым. Обсуждались вопросы взаимодействия по защите государственных интересов, обеспечению безопасности и правопорядка на территории региона. В том числе речь шла о противодействии коррупции и проявлениям экстремизма.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, во встрече приняли участие Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по Самарской области Андрей Акулинин.

ИСТОЧНИК KP.RU