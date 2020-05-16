2020-05-16T07:56:17+03:00
Общество

В Пензе началась подготовка зон отдыха у воды

Отдохнуть у водоемов горожане смогут после отмены режима повышенной готовности и стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе
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Фото: Пресс-служба Администрации города ПензаФото: Пресс-служба Администрации города Пенза
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ООО «Департамент развития отдыха и туризма» - частный инвестор, в чьем пользовании находятся все зоны отдыха в Пензе, а также на реке Вядь, начал

подготовку к летнему сезону. Планируется провести обследование дна в местах захода людей и взятие проб воды. Также будут выполнены работы по очистке территории от мусора и опавшей листвы, проведена покраска и расстановка контейнеров для мусора, урн, скамеек, кабин для переодевания и туалетов.

На всех зонах отдыха установят стенды с информацией о качестве воды в водоеме, телефонах экстренных служб, будут организованы спасательные посты. Кроме того, сотрудниками Управления по делам ГОЧС г. Пензы запланированы рейдовые мероприятия, в ходе которых специалисты разъяснят отдыхающим правила безопасного отдыха.

Отдохнуть у водоемов горожане смогут после отмены режима повышенной готовности и стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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