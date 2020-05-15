В Мордовии больных коронавирусом лечат в 15 учреждениях здравоохранения

15 Май 2020 2020-05-15T17:32:03+03:00

Сегодня в республике состоялась пресс-конференция, посвященная эпидемиологической обстановке в регионе

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Как подчеркнула заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, введенные в Мордовии ограничительные меры помогли снизить темпы роста заболеваемости, но ситуация по-прежнему остается тревожной.

По состоянию на 15 мая всего в Мордовии выявлено 1323 случая заболевания COVID-19. Ситуация по районам разная: всех больше больных Саранске - 512, в Ардатовском районе - 157, Рузаевском - 148, Ковылкинском - 69, Атяшевском - 69, Лямбирском - 44, Зубово-Полянском - 41, Большеберезниковском – 37.

- Во всех районах республики есть люди, которые болеют либо уже переболели COVID-19, - подчеркнула Галина Алексеевна. - Среди них имеются и дети, которые переносят болезнь очень тяжело.

На сегодня в Мордовии проведено 37 094 исследований на COVID-19, только за последние сутки - 1418. Охвачено исследованиями 31 736 человек.

По словам Министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, для лечения больных коронавирусом в республике задействовано 15 лечебных учреждений.

- 1200 коек отдано под лечение пациентов с Covid-19 . Благодаря изоляции пациентов с коронавирусом в отдельных корпусах, нам удалось избежать заражений внутри больниц, - сказал Олег Маркин.- Также в республике большое количество заболевших пневмонией, более 70 человек находятся в реанимационных отделениях, 28 - на аппаратах ИВЛ. Какое количество коек мы будем дальше разворачивать - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU