2020-05-15T16:40:43+03:00
Общество

В центре Саранска до конца месяца ограничат движение транспорта

А ряд автобусов и троллейбусов изменят свои маршруты
Анна ЧЕРНАЯ
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В связи с ремонтом теплосетей с 08:00 16 мая до 24:00 30 мая в Саранске ограничат движение и стоянку на улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Большевистской.

Также изменения коснуться и работы общественного транспорта: троллейбусы № 1 и №7 вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева; № 2 и №8 проследуют по ул. Коммунистической и пр. Ленина до железнодорожного вокзала и обратно по указанным улицам; № 11 при движении со Светотехстроя будет осуществлять движение по ул. Полежаева.

Автобусы № 2 и 27 вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева; № 8 и №9 вместо улиц Полежаева, Ботевградской, Васенко будут следовать до железнодорожного вокзала по проспекту Ленина; № 44 при движении со стороны ТЭЦ-2 проследует только до железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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