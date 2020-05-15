Учебный год в школах Пензенской области завершится 30 мая
Министерство образования Пензенской области рекомендовало органам местного самоуправления в сфере образования завершить учебный год для учащихся 1-11 классов 30 мая (ранее учебный год для 9 и 11 классов завершался 6 июня). Обучение в этот период времени продолжится в дистанционном формате. До указанного срока в дистанционном режиме продолжат работу и организации дополнительного образования детей.
Студенты колледжей, подведомственных Министерству образования Пензенской области, завершат учебный год 30 июня, включая прохождение итоговой аттестации. Обучение также продолжится в дистанционном формате. Итоговая аттестация пройдет с использованием дистанционных технологий.
Рекомендовано осуществлять работу детских дошкольных учреждений до 30 мая в режиме дежурных групп с соблюдением всех норм и правил профилактики, рекомендованных Роспотребнадзором.
До 30 мая рекомендовано не проводить на территории Пензенской области массовые мероприятия с участием несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU