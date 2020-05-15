От любви до ненависти - несколько ударов топором по голове

15 Май 2020 2020-05-15T16:23:33+03:00

В Саранске женщина обвиняется в покушении на убийство своего 25-летнего сожителя

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Вечером 15 февраля женщина распивала спиртные напитки со своим 25-летним сожителем в доме по улице Сызранская в Саранске. В процессе застолья мужчина стал оскорблять ее. В ответ обвиняемая с целью убийства нанесла сожителю несколько ударов топором по голове.

После чего о произошедшем сообщила в правоохранительные органы. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство, завершено.

По ходатайству следствия в обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала полностью. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за совершение преступлений против жизни и здоровья.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU