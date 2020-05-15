Строительство школы в Эко-квартале ведется по графику

15 Май 2020 2020-05-15T15:15:23+03:00

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О ходе работ по возведению образовательного учреждения сообщил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

- Сейчас на объекте продолжаются строительно-монтажные работы, все работы выполняются в соответствии с графиком, - отметил он.

Современная школа на 1100 мест возводится в рамках нацпроекта «Демография». В соответствии с муниципальным контрактом работы осуществляет ООО «Строй-Партнер». Учреждение образования планируется сдать в эксплуатацию в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU