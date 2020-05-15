Пензенским росгвардейцам вручили ключи от новых служебных машин

15 Май 2020 2020-05-15T11:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник управления Росгвардии по Пензенской области, полковник полиции Игорь Белов вручил водителям спецподразделений ключи от десяти новых служебных автомобилей.

- Новый транспорт позволит вам эффективнее решать служебно-боевые задачи. Автомобили оснащены системой кондиционирования, специальным оборудованием и всем необходимым для качественного несения службы» -отметил Игорь Белов.

Обращаясь к личному составу, начальник территориального органа Росгвардии поблагодарил подчиненных за добросовестное отношение к служебным обязанностям и подчеркнул, что сотрудники спецподразделений Пензенской Росгвардии ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в регионе и продолжают выполнять задачи на территории Северо-Кавказского региона. Так, за прошлый год сотрудники ведомства приняли участие в совместных с другими правоохранительными органами операциях, в результате которых более 100 граждан были задержаны по подозрению в совершении преступлений.

В завершении мероприятия Игорь Белов пожелал сотрудникам спецназа безопасных маршрутов и безаварийной эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU