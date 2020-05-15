2020-05-15T11:29:07+03:00
Общество

Пензенским росгвардейцам вручили ключи от новых служебных машин

Автопарк ведомства пополнили автомобили «УАЗ Патриот»
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Начальник управления Росгвардии по Пензенской области, полковник полиции Игорь Белов вручил водителям спецподразделений ключи от десяти новых служебных автомобилей.

- Новый транспорт позволит вам эффективнее решать служебно-боевые задачи. Автомобили оснащены системой кондиционирования, специальным оборудованием и всем необходимым для качественного несения службы» -отметил Игорь Белов.

Обращаясь к личному составу, начальник территориального органа Росгвардии поблагодарил подчиненных за добросовестное отношение к служебным обязанностям и подчеркнул, что сотрудники спецподразделений Пензенской Росгвардии ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в регионе и продолжают выполнять задачи на территории Северо-Кавказского региона. Так, за прошлый год сотрудники ведомства приняли участие в совместных с другими правоохранительными органами операциях, в результате которых более 100 граждан были задержаны по подозрению в совершении преступлений.

В завершении мероприятия Игорь Белов пожелал сотрудникам спецназа безопасных маршрутов и безаварийной эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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