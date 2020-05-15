В Пензе подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В Пензенском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Традиционно в мероприятии принимают участие дети сотрудников полиции.
В творческом соревновании приняли участие 4 ребёнка. Самостоятельно ребята создали поделки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Работы конкурсантов оценивали заместитель начальника Пензенского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Вячеслав Степанов и председатель Общественного совета при линейном отделе Фярхат Алмакаев.
По мнению членов жюри лучшей оказалась работа 6-летней Варвары Романовой. Девочка изобразила Вечный Огонь, символизирующий память павших героев.
Все участники конкурса будут награждены почетными грамотами.
ИСТОЧНИК KP.RU