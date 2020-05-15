2020-05-15T13:13:24+03:00
Общество

В Пензе подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В нем приняли участие дети сотрудников МВД
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензенском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Традиционно в мероприятии принимают участие дети сотрудников полиции.

В творческом соревновании приняли участие 4 ребёнка. Самостоятельно ребята создали поделки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Работы конкурсантов оценивали заместитель начальника Пензенского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Вячеслав Степанов и председатель Общественного совета при линейном отделе Фярхат Алмакаев.

По мнению членов жюри лучшей оказалась работа 6-летней Варвары Романовой. Девочка изобразила Вечный Огонь, символизирующий память павших героев.

Все участники конкурса будут награждены почетными грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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