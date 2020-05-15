Олимпийскую аллею закрыли на обработку от клещей

15 Май 2020 2020-05-15T10:28:32+03:00

В связи с этим на улице Лермонтова будет ограничена парковка

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Олимпийская аллея закрыта для посещения со вчерашнего дня. В связи с этим в целях обеспечения безопасности жителей, а также для предотвращения случаев распространения болезней, переносимыми клещами, утверждена временная схема организации дорожного движения в этом микрорайоне.

В частности, временно ограничена остановка/стоянка автотранспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Лермонтова от пересечения улиц Ленинградской и Попова до здания №28 по улице Лермонтова (четная и нечетная сторонам). Ограничение будет действовать в период с 06.00 15 мая до 22.00 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU