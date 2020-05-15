Штрафы за нарушение масочного режима в Саранске: кому они грозят и сколько придется заплатить

15 Май 2020 2020-05-15T09:49:32+03:00

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Напоминаем вам, что с 13 мая в Саранске введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Однако далеко не все граждане соблюдают его.

- Наверняка, есть недовольные, - отметил мэр Петр Тултаев. – Но напоминаю: меры принимаются после обсуждения со специалистами. Обстановка в регионе остается напряженной.

Городской оперативный штаб выработал порядок действий, если кто-то из пассажиров захочет проехать в общественном транспорте без маски и перчаток: в таком случае, водитель должен будет прекратить движение и вызвать полицию. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 руб.

Оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск убедительно просит граждан, пользующихся общественным транспортом, соблюдать установленный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU