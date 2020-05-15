С руки заснувшего гостя сняли браслет

15 Май 2020 2020-05-15T09:32:52+03:00

В полицию Пензенской области обратился с заявлением о краже 27-летний мужчина

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Он сообщил, что находился в гостях в квартире на улице 354 Стрелковой дивизии города Кузнецка и там уснул, а когда очнулся, обнаружил пропажу с руки браслета из жёлтого металла.

На место происшествия выехала следственная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 56-летнего хозяина квартиры, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU