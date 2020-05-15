Аварийно-восстановительные работы «Горводоканала»

15 Май 2020 2020-05-15T09:05:32+03:00

В Пензе, в микрорайоне Север планируется отключение водоснабжения

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По информации ООО «Горводоканал», в связи с производством аварийно-восстановительных работ в пятницу, 15 мая, с 10:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Север по улицам:

Депутатская, Аустрина, Новая, Совхозная, пр-д Совхозный,Черняховского, Белякова, Компрессорная, Можайского, 3 пр-д Можайского, Байкова, Сумская, Островная, Каштановая, 1, 2, 3 пр-д Каштановый, пр-д Литвинова, Лунинская, Новая, 1, 2, 3 пр-д Новый, Павлова, Нестерова, Северополянская,1, 2, 3 пр-д Северополяский, Совхоз Победа.

Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.

ИСТОЧНИК KP.RU