Попал под упавшую стрелу экскаватора-погрузчика
29 апреля сервисный инженер организации, занимающейся реализацией и обслуживанием сельскохозяйственной и строительной техники, выполнял ремонт экскаватора-погрузчика.
Вследствие отсутствия должного контроля за соблюдением техники безопасности, в результате падения стрелы экскаватора-погрузчика мужчина получил черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области. С полученными телесными повреждениями пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение города Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника общества с ограниченной ответственностью на производстве.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU