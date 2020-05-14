Попал под упавшую стрелу экскаватора-погрузчика

14 Май 2020 2020-05-14T17:34:48+03:00

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту получения мужчиной травмы на производстве

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29 апреля сервисный инженер организации, занимающейся реализацией и обслуживанием сельскохозяйственной и строительной техники, выполнял ремонт экскаватора-погрузчика.

Вследствие отсутствия должного контроля за соблюдением техники безопасности, в результате падения стрелы экскаватора-погрузчика мужчина получил черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области. С полученными телесными повреждениями пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение города Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника общества с ограниченной ответственностью на производстве.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU