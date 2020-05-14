В Мордовии общее число заболевших коронавирусом приближается к 1300

14 Май 2020 2020-05-14T17:09:47+03:00

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В Мордовии за последние сутки было выявлено 34 новых случая. Общее число заболевших на данный момент - 1296 человек. Выздоровели 350 пациентов. Об этом сообщил Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

По состоянию на 13 мая в рейтинге регионов по числу заболевших республика находится на 30 месте. Темпы роста заболеваемости, которые во второй половине апреля были очень высокими, сейчас гораздо ниже средних по стране (сегодня в России они составляют 4,32 %, в Мордовии – 3,02 %). При этом в республике проведено значительное число тестов на Covid-19, и среди регионов России по этому показателю регион находится в числе лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU