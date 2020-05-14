«Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам
В юго-западной части Саранска 15 мая будет временно отключено водоснабжение
Фото: Валерий Шахов
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В связи с заменой участка водопровода 15 мая с 09:00 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
ул. Щорса, д. 14, 16, 18, 31, 33, 33А;
ул. М.Расковой, д. 15;
ул. Гагарина, д. 81.
На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU