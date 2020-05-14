14 Май 2020 2020-05-14T16:55:21+03:00

В юго-западной части Саранска 15 мая будет временно отключено водоснабжение

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В связи с заменой участка водопровода 15 мая с 09:00 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Щорса, д. 14, 16, 18, 31, 33, 33А;

ул. М.Расковой, д. 15;

ул. Гагарина, д. 81.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU