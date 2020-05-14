Желание заработать больше привело в банк, где был оформлен кредит

14 Май 2020 2020-05-14T15:58:56+03:00

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Реклама в сети «Инстаграм» торговой платформы с названием крупной российской газодобывающей компании привлекла 55-летнюю жительницу Пензы. Понравилось и обещание получить дополнительный доход.

Женщина перешла по ссылке и оставила на сайте свои данные. Через некоторое время ей позвонила неизвестная и предложила зарегистрироваться на сайте биржевой платформы. Уточнив при этом, что в дальнейшем действия клиента будет сопровождать персональный аналитик.

На протяжении полутора месяцев, они общались по видеосвязи. По инструкции аналитика подопечная зарегистрировала электронный кошелёк, на который перевела средства с банковской карты. Затем с нового счёта перечислила деньги на счета других электронных кошельков.

Все эти операции на сайте биржевой платформы отображались как действия по пополнению счёта и начислению процентов, якобы получаемых клиентом за различные торговые операции. К тому времени женщина уже перевела неизвестным лицам несколько сот тысяч рублей.

Апофеозом мистификации стало перечисление на её электронный кошелёк 35 тысяч рублей под видом выплаты процентов от успешной сделки на биржевой платформе. Факт подействовал вдохновляющее и свидетельствовал, по мнению начинающего трейдера, о честности людей, с которыми имеет дело. Желание заработать ещё большую сумму привело в банк, где был оформлен кредит в размере 800 тысяч рублей. Часть денег была переведена незнакомцам.

Через несколько недель женщина решила вывести свои деньги. Однако сделать это не удалось. Якобы счет оказался заморожен. Лже-аналитик настойчиво рекомендовал одуматься и перечислить дополнительные средства, обещая взамен более высокий процент от сделок.

Когда по совету родственников, она обратилась в полицию, злоумышленникам уже было перечислено 1 млн. 141 тыс. рублей, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, лишивших жительницу Пензы столь значительной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU