Жителей аварийных домов в Саранске переселят в жилой фонд, построенный к ЧМ-2018

14 Май 2020 2020-05-14T15:24:47+03:00

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В Мордовии продолжается реализация национальных проектов. Среди них - проект «Жилье и городская среда», одной из задач которого является расселение ветхих домов. На этой неделе глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Саранск.

Участники рассмотрели планы работы в данном направлении в ближайшие годы: до конца 2021 года в городском округе необходимо расселить почти 10,5 тысячи квадратных метров - это около 370 жилых помещений. Владимир Волков поручил задействовать уже имеющийся на рынке жилой фонд, в том числе, и дома, построенные к чемпионату мира по футболу, который состоялся в 2018 году.

Также глава региона поставил задачу перед администрацией Саранска заблаговременно проектировать жилые дома под требуемые для переселенцев площади. Это позволит оптимизировать расходы и ускорить реализацию программы по расселению из аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU