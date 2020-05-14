Житель Кузнецка украл золотые украшения у сожительницы

14 Май 2020 2020-05-14T13:46:10+03:00

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В пензенскую полицию обратилась с заявлением о краже 34-летняя женщина. Она сообщила, что из квартиры по месту жительства на улице 65-летия Победы кто-то украл золотые украшения: цепочку, три кольца, три пары серёжек, серьгу и перстень. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось установить причастность к совершению преступления бывшего сожителя заявительницы, 32-летнего жителя Кузнецка. Он признался в содеянном. По словам молодого человека, ему понадобились деньги и чтобы их раздобыть, он стал красть украшения своей девушки – по одному, чтобы пропажу было сложно заметить.

Часть похищенного имущества была изъята в комиссионном магазине. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU