Пензенские врачи получили продуктовые заборы

14 Май 2020 2020-05-14T12:51:11+03:00

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Вчера в рамках акции #СпасибоВрачам представители волонтерского центра «Единой России» передали 358 продуктовых наборов в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, партия с первых дней распространения опасной инфекции оказывает всю необходимую помощь людям, относящимся к группе риска и находящимся на самоизоляции, а также врачам, которые в ежедневном режиме помогают заболевшим.

- Врачи получают средства индивидуальной защиты, защитные костюмы, в городскую поликлинику №2 мы передали два автомобиля, которые уже сегодня помогают доставлять лекарства пациентам, обсуживающимся на дому. В областной клинической больнице им. Бурденко благодаря финансовой поддержке депутатов фракции организовано горячее питание, - отметил Валерий Лидин.

- Сейчас у всех основная задача - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Но пациенты болеют и другими заболеваниями, поэтому приходится работать с повышенной нагрузкой, чтобы никто не остался без внимания. Спасибо всем, кто помогает нам, медикам, - сказал главный врач Пензенского областного центра специальных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

ИСТОЧНИК KP.RU