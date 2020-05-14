2020-05-14T10:57:56+03:00
Происшествия

У министра сельского хозяйства Пензенской области проходит обыск

Он подозревается в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетный средств
Анна ЧЕРНАЯ
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Пресс-служба Управления ФСБ России по Пензенской области сообщила об обысках у министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова. В пресс-службе ведомства сообщили, что в данный момент ведется следствие по уголовному делу. Глава министерства подозревается в присвоении бюджетных средств.

Мы будем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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