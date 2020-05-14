Компания «СтанкоМашСтрой» возобновила производство оборудования в прежнем объеме

14 Май 2020 2020-05-14T10:26:49+03:00

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Компания «СтанкоМашСтрой» после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновила производство металлообрабатывающего оборудования в прежнем объеме, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, и приступила к отгрузке готовых станков потребителям, в том числе зарубежным.

В середине марта с одним из предприятий Германии была достигнута договоренность о приобретении универсального токарно-винторезного станка СТ 16к25с/1500 с УЦИ, оснащенного, по заказу клиента, дополнительной комплектацией. Однако переговоры были приостановлены в связи с введением карантинных мероприятий. После того, как немецкие промышленники получили подтверждение готовности компании «СтанкоМашСтрой» приступить к производству, контракт был заключен. Станок изготовили в соответствии с предоставленным техническим заданием, отгрузка готового оборудования прошла успешно. Станок уже работает на немецком предприятии. Второй станок – универсальный токарно-винторезный серии СТ16к25б/2000 с УЦИ – был отгружен в Монголию. На промышленных предприятиях этой восточноазиатской страны уже ни один год бесперебойно работает оборудование «СтанкоМашСтрой».

Таким образом, предприятие возвращается к полноценной работе в условиях пандемии, соблюдая при этом все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности.

«Сложная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, существенно повлияла на всю мировую экономику, отразилась на работе промышленных предприятий – упал спрос и сократилось число заказов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. И наша главная задача сегодня, восстановить работу нашего предприятия на 100% и нарастить объемы производства», - отметил генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

ИСТОЧНИК KP.RU