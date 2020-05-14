Сберечь производство и здоровье людей, сохранить их зарплату

14 Май 2020 2020-05-14T09:08:58+03:00

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Глава областной исполнительной власти проинформировал руководителей ведущих промышленных компаний о текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Выразил признательность за сохранение трудовых коллективов, обеспечение социальных гарантий сотрудникам предприятий в период режима повышенной готовности.

«Наша общая задача – сделать так, чтобы производства работали, выпускали продукцию, а люди получали зарплату. Вместе с тем, угроза заражения коронавирусной инфекцией, к сожалению, остаётся. Поэтому обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности должно быть уделено особое внимание, от этого зависят здоровье и жизнь ваших работников, членов их семей».

Губернатор призвал руководителей пензенских заводов жёстко контролировать работу проходных, чтобы они не становились местом массового скопления людей. Также он указал на важность соблюдения масочного режима, необходимость использования антисептиков для обработки рук, дезинфекции рабочих мест, применения прочих профилактических мер.

Важно не скрывать случаи заболевания, настоятельно рекомендовать работникам при возникновении первых симптомов оперативно обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения.

Кроме того, Иван Белозерцев поблагодарил руководителей промышленных компаний за благотворительные взносы в фонд борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщил, на какие цели направляются собранные средства, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU