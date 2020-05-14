В Мордовии на почве ревности мужчина избил 33-летнюю женщину

14 Май 2020 2020-05-14T07:58:40+03:00

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Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст.111 УК РФ в отношении 32-летнего жителя города Инсар, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Ссора произошла на почве ревности вечером 2 мая в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчиной и его 33-летней сожительницей. В процессе выяснения отношений мужчина избил женщину руками и ногами. После чего позвонил в скорую помощь. От полученных телесных повреждений доставленная в медицинское учреждение пострадавшая скончалась.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою причастность к произошедшему он не отрицает.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU