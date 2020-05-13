2020-05-13T17:58:31+03:00
Здоровье

Медики призывают пензенцев отказаться от курения

Вредная привычка делает граждан более уязвимыми
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Специалисты по медицинской профилактике в период эпидемии коронавируса обращаются к пензенцам с призывом: «Настало время бросить курить!». Те, кто имеет эту вредную привычку, более уязвимы перед Covid-19.

В процессе курения человек прикасается пальцами и сигаретами к губам, в результате чего повышается риск попадания вируса в ротовую полость. Высок риск и развития серьезного нарушения работы легких у тех, кто имеет пагубную привычку: курильщики уже чаще всего имеют в анамнезе заболевания этого органа.

Если вы курите, то в период коронавирусной инфекции курение лучше уменьшить, а в идеале – полностью от него отказаться. Польза отказа от курения на фоне распространения COVID-19 неоспорима, так как инфекция в первую очередь поражает бронхи и лёгкие и повышает риск хронических проявлений и развития осложнений. Этот период является хорошим поводом, чтобы бросить курить.

Для расширения информационного поля, позволяющего правильно и своевременно оценить риски для здоровья, Пензенским областным центром медицинской профилактики используются все доступные средства социальной рекламы. Тематические плакаты с призывом «Коронавирус! Настало время бросить курить!» размещены на остановочных павильонах, уличных рекламных щитах, а также в общественном транспорте областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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