2020-05-13T15:57:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом

Выписаны 312 человек
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня всего в республике выявлено 1262 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 37 новых случаев. Выздоровели 312 человек. Об этом сообщил Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

Стационарное лечение получают 948 пациентов. 67 из них находятся в реанимационных отделениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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