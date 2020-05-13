В Мордовии подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом
Выписаны 312 человек
Изменить размер текста:
По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня всего в республике выявлено 1262 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 37 новых случаев. Выздоровели 312 человек. Об этом сообщил Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.
Стационарное лечение получают 948 пациентов. 67 из них находятся в реанимационных отделениях.
ИСТОЧНИК KP.RU