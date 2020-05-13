Житель Пензенской области ударил гостя топором

13 Май 2020 2020-05-13T15:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть отделения МВД России по Шемышейскому району поступило сообщение о драке в одном из домой села Пиксанкино. Полицейские незамедлительно выехали на место и обнаружили там двух мужчин: 43-летнего хозяина дома и его окровавленного гостя. Орудие преступления – топор – лежало рядом.

Доставленный в полицию подозреваемый рассказал, что 47-летний пострадавший и он знают друг друга давно: вместе они перебивались случайными заработками ввиду отсутствия постоянной работы, вместе и привлекались ранее к уголовной ответственности за кражу.

Ссора между знакомыми возникла после совместного распития спиртного. Как пояснил задержанный, из-за внезапно возникших неприязненных отношений он схватился за топор и нанес гостю несколько ударов по голове и телу. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU