Житель Пензенской области ударил гостя топором
В дежурную часть отделения МВД России по Шемышейскому району поступило сообщение о драке в одном из домой села Пиксанкино. Полицейские незамедлительно выехали на место и обнаружили там двух мужчин: 43-летнего хозяина дома и его окровавленного гостя. Орудие преступления – топор – лежало рядом.
Доставленный в полицию подозреваемый рассказал, что 47-летний пострадавший и он знают друг друга давно: вместе они перебивались случайными заработками ввиду отсутствия постоянной работы, вместе и привлекались ранее к уголовной ответственности за кражу.
Ссора между знакомыми возникла после совместного распития спиртного. Как пояснил задержанный, из-за внезапно возникших неприязненных отношений он схватился за топор и нанес гостю несколько ударов по голове и телу. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.
По факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU