2020-05-13T15:04:16+03:00
Общество

Все школы Ичалковского района Мордовии получат доступ к высокоскоростному интернету

Тестирование новой линии совсем скоро начнется в шести образовательных учреждениях
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ичалковская, Рождественская, Ладская, Кергудская, Пермеевская и Тархановская школы получат доступ к высокоскоростному интернету. В настоящее время завершена прокладка оптоволоконного кабеля и монтаж оборудования, впереди - проверка и тестирование линии.

Стоит отметить, что возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом с этого года появится не только у школьников, но и у жителей отдалённых от центра сёл Инелея, Ведянец, Парадеева, Пермеева. Также к оптоволокну будут подключены фельдшерско-акушерские пункты в Пермееве, Кергудах и Тарханове.

Ещё несколько сёл и посёлков остаются в дополнительном списке. Это Болдасево, Резоватово, Камаево, Дубровское, Троицкий, Большая Пёстровка, Кендя и Калыша. Прокладка и подключение оптоволоконной линии там запланированы на ближайшие два года.

Работы выполняются в рамках соответствующих федеральных программ нацпроекта «Цифровая экономика» и проекта «Устранение цифрового неравенства»: его реализуют Федеральное агентство связи и «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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