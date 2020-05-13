В Саранске в ДТП пострадала 63-летняя женщина

13 Май 2020 2020-05-13T14:44:07+03:00

Медицинская помощь ей была оказана на месте

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Вчера днем на улице Б. Хмельницкого в Саранске произошло ДТП. 68-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества и столкнулся с «ВАЗ-21144».

В ДТП пострадала 63-летняя пассажирка иномарки. Ее на месте осмотрели сотрудники «скорой помощи», после этого ей было назначено амбулатрное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU