2020-05-13T14:19:01+03:00
Здоровье

В Пензе может появиться памятник медикам

Инициативу поддержал губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Соответствующее предложение сегодня высказал генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. Губернатор инициативу поддержал:

- Сейчас медики ведут самую настоящую войну и, к сожалению, на этой войне есть жертвы среди профессионального сообщества. В память о них такой объект должен появиться в Пензе.

Участники встречи обсудили возможные места для размещения памятника, но ясность в этом вопросе появится позже, после утверждения проекта. Планируется, что все работы по изготовлению и установке монумента займут 7-10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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