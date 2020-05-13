В Пензе может появиться памятник медикам
Инициативу поддержал губернатор Иван Белозерцев
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Соответствующее предложение сегодня высказал генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. Губернатор инициативу поддержал:
- Сейчас медики ведут самую настоящую войну и, к сожалению, на этой войне есть жертвы среди профессионального сообщества. В память о них такой объект должен появиться в Пензе.
Участники встречи обсудили возможные места для размещения памятника, но ясность в этом вопросе появится позже, после утверждения проекта. Планируется, что все работы по изготовлению и установке монумента займут 7-10 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU