Реконструкция пензенского фонтана ведется по графику

13 Май 2020 2020-05-13T14:17:00+03:00

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Также подходит к концу армирование и бетонирование подпорных стенок, подготовка бетонного основания.

- Строители отшлифовали чашу самого фонтана и сейчас занимаются гидроизоляцией, – сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов. - После 20 мая планируется приступить к ее облицовке.

Параллельно продолжается оборудование инженерных систем.

Напомним, что реконструкция самого фонтана должна завершиться до 15 июля, территорию вокруг сооружения благоустроят к 25 августа.

Контроль за ходом работ осуществляет Управление капитального строительства города Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU