Реконструкция пензенского фонтана ведется по графику
Также подходит к концу армирование и бетонирование подпорных стенок, подготовка бетонного основания.
- Строители отшлифовали чашу самого фонтана и сейчас занимаются гидроизоляцией, – сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов. - После 20 мая планируется приступить к ее облицовке.
Параллельно продолжается оборудование инженерных систем.
Напомним, что реконструкция самого фонтана должна завершиться до 15 июля, территорию вокруг сооружения благоустроят к 25 августа.
Контроль за ходом работ осуществляет Управление капитального строительства города Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU